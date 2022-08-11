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В Тихорецком районе капитально отремонтировали три артезианские скважины

Общество
11.08.2022 10:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretskom-rajone-kapitalno-otremontirovali-tri-artezianskie-skvazhiny
В Тихорецком районе капитально отремонтировали три артезианские скважины
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Скважины отремонтировали в станицах Еремизино-Борисовской и Терновской, а также в поселке Крутом.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, до ремонта процент износа трех скважин превышал 80%.

«Муниципалитеты подали заявки на выделение финансирования из краевого бюджета для решения проблемы с водой. В ходе ремонта скважин были выполнены мероприятия, которые позволили значительно улучшить качество питьевой воды, обеспечить ею более 2,5 тыс. жителей и основные соцобъекты», — отметил глава ведомства.

До конца года в Тихорецке отремонтируют еще одну артезианскую скважину, а в следующем году скважину отремонтируют в поселке Степном. Там также заменят водонапорную башню.

Всего в этом году в регионе реконструируют более 40 артезианских скважин в 17 муниципалитетах. Построят и отремонтируют 21 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Крымском районе завершили капремонт артезианской скважины.

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