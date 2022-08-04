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В Крымском районе завершили капремонт артезианской скважины

Общество
04.08.2022 18:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-zavershili-kapremont-artezianskoj-skvazhiny
В Крымском районе завершили капремонт артезианской скважины
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Скважина обеспечивает водой хутора Кубанская Колонка и Баранцовский.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, на ремонт скважины выделили более 1,6 млн рублей.

«Объект ввели в эксплуатацию в 1985 году, из-за технической изношенности объем добычи уменьшился. В результате капремонта значительно улучшили качество водоснабжения и увеличили объем подаваемой воды жителям», — сказал глава ведомства.

Министр также отметил, что обеспечение жителей небольших населенных пунктов чистой водой является приоритетным направлением отрасли ЖКХ в крае. Каждый год на эти цели выделяют деньги из федерального и краевого бюджетов.

В Краснодарском крае в этом году реконструируют более 40 артезианских скважин в 17 муниципалитетах. Построят и отремонтируют 21 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Калининском районе провели капитальный ремонт артезианской скважины.

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