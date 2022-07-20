Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Калининском районе провели капитальный ремонт артезианской скважины

Общество
20.07.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kalininskom-rajone-proveli-kapitalnyj-remont-artezianskoj-skvazhiny
В Калининском районе провели капитальный ремонт артезианской скважины
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкцию артезианской скважины выполнили в станице Старовеличковской. С просьбой об этом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в январе обращалась местная жительница.

О завершении капитального ремонта 20 июля рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

«Скважина давно нуждалась в реконструкции — ее ввели в эксплуатацию еще в 1978 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. На обновление выделили 2,6 млн рублей из краевого бюджета. Благодаря капремонту качество питьевой воды улучшили для 5 тыс. жителей центральной части станицы Старовеличковской», — сказал Трембицкий.

Он также сообщил, что министерство ТЭК и ЖКХ совместно с муниципалитетом рассмотрели необходимость ремонта водонапорной башни. От этой идеи решили отказаться, так как на скважине установлено оборудование, напрямую подающее воду в сети.

Всего в этом году в крае капитально отремонтируют свыше 40 артезианских скважин в Брюховецком, Староминском, Павловском, Тихорецком, Северском, Крымском районах. А также в Приморско-Ахтарском, Гулькевичском, Новопокровском, Кавказском, Лабинском, Мостовском, Каневском, Кореновском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах. Также планируют построить и отремонтировать 21 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарский край направили 1 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях