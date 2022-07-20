В Калининском районе провели капитальный ремонт артезианской скважины

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкцию артезианской скважины выполнили в станице Старовеличковской. С просьбой об этом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в январе обращалась местная жительница.

О завершении капитального ремонта 20 июля рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

«Скважина давно нуждалась в реконструкции — ее ввели в эксплуатацию еще в 1978 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. На обновление выделили 2,6 млн рублей из краевого бюджета. Благодаря капремонту качество питьевой воды улучшили для 5 тыс. жителей центральной части станицы Старовеличковской», — сказал Трембицкий.

Он также сообщил, что министерство ТЭК и ЖКХ совместно с муниципалитетом рассмотрели необходимость ремонта водонапорной башни. От этой идеи решили отказаться, так как на скважине установлено оборудование, напрямую подающее воду в сети.

Всего в этом году в крае капитально отремонтируют свыше 40 артезианских скважин в Брюховецком, Староминском, Павловском, Тихорецком, Северском, Крымском районах. А также в Приморско-Ахтарском, Гулькевичском, Новопокровском, Кавказском, Лабинском, Мостовском, Каневском, Кореновском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах. Также планируют построить и отремонтировать 21 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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