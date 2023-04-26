В Тихорецке завершили масштабную реконструкцию железнодорожной станции

Станция Тихорецкая находится на пересечении линий Ростов-на-Дону — Минеральные Воды и Волгоград — Краснодар, и является одним из крупнейших железнодорожных узлов в регионе на пути к транспортному коридору «Север — Юг» и портам Азово-Черноморского бассейна.

Обновленный транспортный узел в Тихорецке 26 апреля в режиме телемоста открыли министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров.

В рамках обновления станции в Тихорецке уложили 26,7 км ж/д пути и 110 стрелочных переводов, смонтировали 62,3 км контактной сети, отсыпали 389 тыс. кубометров земляного полотна, а также построили железнодорожный путепровод длиной 34,2 метра.

Реконструкция станции Тихорецкая позволит ежегодно провозить через нее около 8 млн т. грузов, сообщает пресс-служба РЖД.

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