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В Тихорецке завершили масштабную реконструкцию железнодорожной станции

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-zavershili-masshtabnuyu-rekonstruktsiyu-zheleznodorozhnoj-stantsii
Видео t.me/telerzd

Станция Тихорецкая находится на пересечении линий Ростов-на-Дону — Минеральные Воды и Волгоград — Краснодар, и является одним из крупнейших железнодорожных узлов в регионе на пути к транспортному коридору «Север — Юг» и портам Азово-Черноморского бассейна.

Обновленный транспортный узел в Тихорецке 26 апреля в режиме телемоста открыли министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров.

В рамках обновления станции в Тихорецке уложили 26,7 км ж/д пути и 110 стрелочных переводов, смонтировали 62,3 км контактной сети, отсыпали 389 тыс. кубометров земляного полотна, а также построили железнодорожный путепровод длиной 34,2 метра.

Реконструкция станции Тихорецкая позволит ежегодно провозить через нее около 8 млн т. грузов, сообщает пресс-служба РЖД.

Читайте также: движение по ремонтируемой железнодорожной части Крымского моста досрочно запустят в мае. Об этом 26 апреля сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

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