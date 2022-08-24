В Тихорецке завершается благоустройство сквера «Звездного»
Сквер «Звездный» на улице Гоголя реконструируют по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В сквере разобрали плитку, асфальт и малые архитектурные формы. Уже распланировали клумбы, спортивные и игровые площадки. Рабочие укладывают тротуары, оборудуют уличное освещение. В ближайшее время начнут работы по установке ограждений и покрытия на площадках.
Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Прошунин рассказал, что работы в сквере уже выполнены на 79%. Озеленение закончат в октябре.
«Участие в нацпроекте — это отличная возможность для муниципалитетов преобразить зеленые зоны, создать современный облик городов и станиц, повысить качество жизни людей. В настоящее время специалисты уже выходят на финишную прямую по благоустройству территорий в крае», — отметил министр.
Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает участие жителей в решении вопросов по благоустройству. Парки и зеленые зоны, которые обновят в следующем году, выбирали жители края. Голоса отдали более 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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