Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Крымске по нацпроекту до конца сентября завершат благоустройство улицы Ленина

Общество
24.08.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-po-natsproektu-do-kontsa-sentyabrya-zavershat-blagoustrojstvo-ulitsy-lenina
Видео канала «Кубань 24»

Город готовится отметить 160-летний юбилей. Праздничные мероприятия запланированы на вторую половину сентября. К этому времени должны полностью завершить благоустройство улицы Ленина.

Работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это вторая очередь масштабной реконструкции центра города. Там установят два новых фонтана и стелу с Архангелом Михаилом — покровителем Крымского района.

Кроме того, на улице Луначарского проложат аллею с детской и спортивной площадками. Новый бульвар будет назван именем участника Великой Отечественной войны Олега Бредихина. В 1943 году в составе 56-й армии имени Жукова он освобождал Крымск, Туапсе и Новороссийск.

В городе реализуют еще один проект по благоустройству. К 1 сентября приведут в порядок общественную территорию гимназии № 7. Здесь обустроят прогулочную зону, дополнительные парковочные места и заасфальтируют подъезд к учебному заведению.

Читайте также: в Северском районе по нацпроекту реконструируют парк в поселке Афипском.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет в Суперкубке Единой Лиги ВТБ с 23 по 25 сентября
Прямой эфир
Мы в соцсетях