В Крымске по нацпроекту до конца сентября завершат благоустройство улицы Ленина
Город готовится отметить 160-летний юбилей. Праздничные мероприятия запланированы на вторую половину сентября. К этому времени должны полностью завершить благоустройство улицы Ленина.
Работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это вторая очередь масштабной реконструкции центра города. Там установят два новых фонтана и стелу с Архангелом Михаилом — покровителем Крымского района.
Кроме того, на улице Луначарского проложат аллею с детской и спортивной площадками. Новый бульвар будет назван именем участника Великой Отечественной войны Олега Бредихина. В 1943 году в составе 56-й армии имени Жукова он освобождал Крымск, Туапсе и Новороссийск.
В городе реализуют еще один проект по благоустройству. К 1 сентября приведут в порядок общественную территорию гимназии № 7. Здесь обустроят прогулочную зону, дополнительные парковочные места и заасфальтируют подъезд к учебному заведению.
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