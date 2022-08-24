В Крымске по нацпроекту до конца сентября завершат благоустройство улицы Ленина

Видео канала «Кубань 24»

Город готовится отметить 160-летний юбилей. Праздничные мероприятия запланированы на вторую половину сентября. К этому времени должны полностью завершить благоустройство улицы Ленина.

Работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это вторая очередь масштабной реконструкции центра города. Там установят два новых фонтана и стелу с Архангелом Михаилом — покровителем Крымского района.

Кроме того, на улице Луначарского проложат аллею с детской и спортивной площадками. Новый бульвар будет назван именем участника Великой Отечественной войны Олега Бредихина. В 1943 году в составе 56-й армии имени Жукова он освобождал Крымск, Туапсе и Новороссийск.

В городе реализуют еще один проект по благоустройству. К 1 сентября приведут в порядок общественную территорию гимназии № 7. Здесь обустроят прогулочную зону, дополнительные парковочные места и заасфальтируют подъезд к учебному заведению.

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