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В Северском районе по нацпроекту реконструируют парк в поселке Афипском

Общество
21.08.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-po-natsproektu-rekonstruiruyut-park-v-poselke-afipskom
В Северском районе по нацпроекту реконструируют парк в поселке Афипском
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центральный парк в поселке Афипском Северского района приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время готовность объекта составляет 65%.

В парке уже уложили новые тротуарные и беговые дорожки, установили игровое и спортивное оборудование. Осенью планируют высадить кустарники, деревья и обустроить газон.

«Также в районе благоустроят сквер «Островок» в станице Северской, расположенный на территории бывшей лодочной станции. Работы идут в графике. Объект приведут в порядок до конца текущего года. Всего в 2022 году в крае обновят свыше 200 общественных территорий», —сказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Важнейшей задачей нацпроекта является повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение жителей в решение вопросов по благоустройству своих поселений. Общественные территории, которые обновят в следующем году, жители Краснодарского края выбирали на протяжении полутора месяцев. За объекты благоустройства проголосовали свыше 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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