В станице Холмской Абинского района благоустройство зоны отдыха завершат до конца года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зону отдыха на улице Мира, 2 в станице Холмской приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют до конца года.

В настоящее время готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

«Благодаря нацпроекту на благоустройство зеленых пространств выделяют средства из федерального бюджета. Так, в прошлом году в Абинском районе привели в порядок улицу Суворова в хуторе Екатериновском. В этом году благоустраивают улицу Мира в станице Холмской. В настоящее время территория готова на 90%», — сказал Прошунин.

Специалисты провели демонтажные работы и планировку поверхности. Уже завершили монтаж водоотводных лотков, установку бордюров, укладку плитки и асфальта. В зоне отдыха установили малые архитектурные формы, оборудуют велопарковку.

На территории планируют установить современные уличные светильники и провести озеленение. В октябре высадят можжевельники, лиственницы и гортензии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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