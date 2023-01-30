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В Тихорецке завели уголовное дело на водителя, протащившего полицейского по земле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-zaveli-ugolovnoe-delo-na-voditelya-protashhivshego-politsejskogo-po-zemle
В Тихорецке завели уголовное дело на водителя, протащившего полицейского по земле
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Житель Тихорецкого района подозревается в применении насилия в отношении инспектора ДПС.

По данным следствия, ночью 22 января 25-летний водитель на улице Ленинградской в городе Тихорецке создавал опасность для других участников дорожного движения и не реагировал на требования полицейских об остановке.

Автомобиль остановился только на запрещающий сигнал светофора на пересечении с улицей Октябрьской. Один из полицейских подбежал к машине и открыл водительскую дверь. В этот момент водитель резко тронулся с места, желая скрыться с места происшествия. Полицейский упал, но, держась за водительскую дверь, сумел потянуть рычаг ручного тормоза.

На нарушителя завели уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении нарушителя также составили три административных протокола: за управление машиной в состоянии опьянения, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за невыполнение требования об остановке.

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