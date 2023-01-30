Пьяный водитель протащил полицейского по дороге в Тихорецке

Инцидент произошел 23 января в 1:30 на улице Воровского в районе дома № 34.

Водитель ВАЗ-21102 не выполнил требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. На перекрестке один из полицейских догнал автомобиль, сумел на ходу открыть водительскую дверь и попытался достать ключ из замка зажигания. Водитель при этом продолжил движение, от чего инспектор упал на дорогу. Однако, падая, он успел натянуть рычаг ручного тормоза. Автомобиль остановился, нарушителя задержали. Им оказался 25-летний житель станицы Фастовецкой Тихорецкого района.

На молодого человека завели три административных протокола: за управление машиной в состоянии опьянения, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за невыполнение требования об остановке.

Кроме того, нарушителю грозит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

ОМВД России по Тихорецкому району проводит проверку, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.

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