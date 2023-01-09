Пьяный и без прав: лихач устроил драку с полицией в Динском районе

На одной из улиц станицы Васюринской сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Hyundai, водитель которого нарушал правила. На требование остановиться мужчина только прибавил скорость.

Полицейские начали погоню. Автомобиль опасно маневрировал, создавая угрозу другим участникам движения. Правоохранители настигли нарушителя. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии опьянения. Он оказал сопротивление полицейским и нанес травмы одному из них.

Злоумышленника задержали. На него завели протоколы за неповиновение полиции и управление автомобилем без прав. Суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Также водителю грозит ответственность за нападение на полицейского. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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