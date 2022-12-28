Полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать пьяного автоугонщика в Темрюке

Сотрудники ДПС заметили на одной из улиц города, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 нарушил правила дорожного движения, и попытались остановить его.

Однако водитель «четверки» не стал останавливаться и попытался скрыться. Полицейские начали его преследовать. Нарушитель опасно маневрировал на дороге, создавая угрозу жизни и здоровью другим водителям и пешеходам.

Во время погони водитель доехал до станицы Голубицкой, остановился возле частного дома, перепрыгнул через забор и попытался проникнуть в помещение. В этот момент полицейские произвели выстрел в воздух.

Нарушителя задержали и доставили в отдел МВД. На 36-летнего местного жителя составили восемь административных протоколов. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

Выяснилось, что мужчина накануне освободился из мест лишения свободы. После распития алкоголя он решил угнать припаркованный автомобиль. Злоумышленник замкнул провода в замке зажигания, запустил двигатель и поехал кататься по Темрюку.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в незаконном завладении автомобилем без цели хищения. За это преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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