Пьяный житель Краснодарского края ограбил экс-супругу и угнал у бывшей тещи иномарку
За грабеж и угон 32-летнему жителю Усть-Лабинского района грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина в состоянии опьянения пришел в дом бывшей супруги. Между ними произошел конфликт. Мужчина сорвал с шеи бывшей жены золотую цепочку с кулоном и вышел из дома. Во дворе он заметил автомобиль KIA, принадлежащий бывшей теще. Злоумышленник проник в салон, запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал к другу на окраину станицы Воронежской, где и оставил машину.
Цепочку с кулоном мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил. На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям. Расследование завершили, материалы передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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