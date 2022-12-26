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Парень после ужина со спиртным угнал внедорожник у новой знакомой в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-posle-uzhina-so-spirtnym-ugnal-vnedorozhnik-u-novoj-znakomoj-v-anape
Парень после ужина со спиртным угнал внедорожник у новой знакомой в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Анапы с заявлением об угоне Volkswagen Touareg обратилась местная жительница.

Девушка рассказала, что накануне познакомилась с парнем и пригласила его в гости. Наутро новый знакомый пропал вместе с ее машиной.

Пропавшую иномарку, двигавшуюся на большой скорости, заметили сотрудники ДПС в районе Анапского шоссе. Полицейские попытались остановить машину для проверки документов, но водитель только прибавил скорость. Полицейские отправились в погоню и скоро настигли нарушителя на улице Крымской. Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Водительского удостоверения у него не было. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На молодого человека на месте составили административный протокол. Также на него завели уголовное дело за угон иномарки. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Автомобиль вернули законной владелице, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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