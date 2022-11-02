В Тихорецке в частном доме два человека отравились угарным газом
Происшествия
02.11.2022 13:12
Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Коммунистической в Тихорецке.
По предварительным данным, в доме жили мужчина, его сестра и ее сын. Молодой человек ушел по делам, а когда вернулся, не смог открыть дверь. С помощью соседей он смог попасть в дом, где обнаружил тела матери и дяди.
«Предварительная причина смерти — отравление угарным газом по неосторожности», — рассказал замруководителя СО по Тихорецкому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мануил Мирзоян.
По факту гибели двух человек проводится проверка, пишут «Тихорецкие вести«.
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