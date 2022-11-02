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В Тихорецке в частном доме два человека отравились угарным газом

Происшествия
02.11.2022 13:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-v-chastnom-dome-dva-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom
В Тихорецке в частном доме два человека отравились угарным газом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Коммунистической в Тихорецке.

По предварительным данным, в доме жили мужчина, его сестра и ее сын. Молодой человек ушел по делам, а когда вернулся, не смог открыть дверь. С помощью соседей он смог попасть в дом, где обнаружил тела матери и дяди.

«Предварительная причина смерти — отравление угарным газом по неосторожности», — рассказал замруководителя СО по Тихорецкому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мануил Мирзоян.

По факту гибели двух человек проводится проверка, пишут «Тихорецкие вести«.

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