СК проводит проверку после гибели двух рабочих на битумном заводе в Армавире
ЧП произошло утром 2 ноября на предприятии «Армбитум. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
По версии следствия, на предприятии произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. Возгорание могло возникнуть во время ремонта. В результате происшествия погибли сотрудники предприятия 44 и 29 лет.
По факту инцидента Армавирским межрайонным СО СКР по краю организована доследственная проверка. На месте происшествия продолжает работать следователь-криминалист. На предприятии изымают необходимую документацию. Глава краевого СКР Андрей Маслов поставил на контроль ход и результаты проверки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре на заводе в Армавире поступила диспетчеру ПСГ в 8:32. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. метра.
В 8:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 38 спасателей и 12 единиц техники.
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