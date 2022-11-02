СК проводит проверку после гибели двух рабочих на битумном заводе в Армавире

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ЧП произошло утром 2 ноября на предприятии «Армбитум. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, на предприятии произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. Возгорание могло возникнуть во время ремонта. В результате происшествия погибли сотрудники предприятия 44 и 29 лет.

По факту инцидента Армавирским межрайонным СО СКР по краю организована доследственная проверка. На месте происшествия продолжает работать следователь-криминалист. На предприятии изымают необходимую документацию. Глава краевого СКР Андрей Маслов поставил на контроль ход и результаты проверки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре на заводе в Армавире поступила диспетчеру ПСГ в 8:32. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. метра.

В 8:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 38 спасателей и 12 единиц техники.