В Тихорецке с начала года отремонтировали свыше 83 км линий электропередачи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Техническое обслуживание и ремонт более 83 км линий электропередачи провели в рамках подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. Он также рассказал, что до конца года в Тихорецке планируют отремонтировать еще 40 км линий.

«Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежность электросетевого оборудования, предупредить технологические нарушения и обеспечить качественным электроснабжением потребителей в осенне-зимний период. Работы по подготовке к зиме идут на территории всего края. Так, в Тихорецке в этом году энергетики провели капитальный ремонт и техническое обслуживание более 83 км воздушных и около 7 км кабельных линий электропередачи. До конца года в планах отремонтировать еще 40 км линий в муниципалитете», — сказал Прошунин.

Специалисты также обновили оборудование в 18 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Отремонтировали еще шесть зданий.

Также в рамках инвестиционной программы в Тихорецке построили новую подстанцию с двумя трансформаторами и проложили две кабельные линии электропередачи. Их протяженность составляет 1,5 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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