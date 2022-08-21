В Краснодаре отремонтировали электроподстанцию «ХБК»
Общество
21.08.2022 13:41
Электроподстанция «ХБК» мощностью 110 кВ обеспечивает электричеством порядка 80 соцобъектов и более 65 тыс. жителей Карасунского округа Краснодара.
К осенне-зимнему периоду на подстанции отремонтировали два силовых трансформатора мощностью по 40 МВА каждый. А также здания открытого и закрытого распределительных устройств и свыше 150 единиц вспомогательного энергооборудования.
Кроме того, плановые ремонтные работы провели на подстанциях «Юго-Восточная», «Северо-Восточная», «Калинино», «Путевая», «Дальняя», «НС-4», «Водозабор», «Правый берег». В ближайшее время планируют приступить к работам на подстанции «Аэропорт», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в станице Елизаветинской под Краснодаром до 6 сентября дважды в неделю будут отключать свет.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Диетолог рассказала, кому и в каких случаях полезно пиво
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В центре Краснодара Mercedes ночью «собрал» две стоящие машины и врезался в столб