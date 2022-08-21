В Краснодаре отремонтировали электроподстанцию «ХБК»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Электроподстанция «ХБК» мощностью 110 кВ обеспечивает электричеством порядка 80 соцобъектов и более 65 тыс. жителей Карасунского округа Краснодара.

К осенне-зимнему периоду на подстанции отремонтировали два силовых трансформатора мощностью по 40 МВА каждый. А также здания открытого и закрытого распределительных устройств и свыше 150 единиц вспомогательного энергооборудования.

Кроме того, плановые ремонтные работы провели на подстанциях «Юго-Восточная», «Северо-Восточная», «Калинино», «Путевая», «Дальняя», «НС-4», «Водозабор», «Правый берег». В ближайшее время планируют приступить к работам на подстанции «Аэропорт», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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