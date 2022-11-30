В Тихорецке полицейские задержали серийных воров, обокравших более 150 магазинов Кубани и Ставрополья
С сообщениями о кражах в полицию обратились несколько представителей магазинов Тихорецка.
Правоохранители осмотрели места происшествий и изучили записи с камер. На кадрах было видно, как женщина складывает товары с полок в сумку, не оплачивает их, выходит из магазина и уезжает на машине.
Полицейские установили личность и местонахождение 33-летней злоумышленницы. Ее задержали в Ставропольском крае и доставили в отдел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установили, что женщина совершила более 150 краж из магазинов Краснодарского края и Ставрополья. В Тихорецком районе ей помогал 34-летний сожитель, которого также задержали. Возбудили уголовные дела. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
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