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В Новороссийске приезжие украли инструменты из багажника машины и угнали мопед

Происшествия
20.11.2022 15:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-priezzhie-ukrali-instrumenty-iz-bagazhnika-mashiny-i-ugnali-moped
В Новороссийске приезжие украли инструменты из багажника машины и угнали мопед
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Новороссийска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из багажника его машины пропали болгарка, шуруповерт и два перфоратора.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Им удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое приезжих 21 и 22 лет. Парней задержали на одной из улиц Геленджика.

Выяснилось, что похищенные инструменты подозреваемые успели продать. Деньги потратили. Кроме того, правоохранители установили, что молодые люди причастны к краже мопеда. Мопед вернули законному владельцу. Сумму ущерба двум потерпевшим превысила 50 тыс. рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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