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В Тихорецке по нацпроекту благоустроили сквер «Звездный»

Общество
22.09.2022 10:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-po-natsproektu-blagoustroili-skver-zvezdnyj
В Тихорецке по нацпроекту благоустроили сквер «Звездный»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сквер на улице Гоголя выбрали жители в ходе голосования. Общественная территория благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«С 2017 года мы благоустроили более 1,2 тыс. скверов и парков, создали комфортную среду в городах и селах края. В 2022 году к этому списку добавятся еще свыше 200 обновленных территорий. Сейчас работы на объектах в завершающей стадии, некоторые муниципалитеты уже приступили к озеленению», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

В сквере положили плитку, оборудовали прогулочные дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные зоны. Также здесь появились скамейки и туалет.

Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. Он рассчитан на активное участие жителей в решении вопросов по благоустройству. Жители Кубани выбирали на протяжении полутора месяцев парки, скверы и зеленые зоны. Их обновят в следующем году. Свои голоса отдали более 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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