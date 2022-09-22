В Тихорецке по нацпроекту благоустроили сквер «Звездный»
Сквер на улице Гоголя выбрали жители в ходе голосования. Общественная территория благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«С 2017 года мы благоустроили более 1,2 тыс. скверов и парков, создали комфортную среду в городах и селах края. В 2022 году к этому списку добавятся еще свыше 200 обновленных территорий. Сейчас работы на объектах в завершающей стадии, некоторые муниципалитеты уже приступили к озеленению», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.
В сквере положили плитку, оборудовали прогулочные дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные зоны. Также здесь появились скамейки и туалет.
Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. Он рассчитан на активное участие жителей в решении вопросов по благоустройству. Жители Кубани выбирали на протяжении полутора месяцев парки, скверы и зеленые зоны. Их обновят в следующем году. Свои голоса отдали более 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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