В Тихорецке парень ограбил бывшего однокурсника с ОВЗ

Местный житель с ограниченными возможностями здоровья обратился в полицию и рассказал, что к нему в гости пришел бывший однокурсник, который забрал его мобильный телефон и ушел.

Полицейские установили личность преступника и задержали 19-летнего жителя станицы Павловской в съемной квартире в Тихорецке. Правоохранители выяснили, что ранее он ограбил еще одного человек. Парень подошел на улице к прохожему и забрал его золотое кольца. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Задержанного парня подозревают в грабеже. За это преступление ему грозит до 7 лет лишения свободы. Молодого человека заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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