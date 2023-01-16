В Новороссийске местный житель в балаклаве с ножом ограбил соседку

В полицию Новороссийска обратилась жительница хутора Горного. Она сообщила о том, что к ней в дом проник неизвестный и, применив насилие и угрожая ножом, забрал деньги и телефон.

Полицейские установили причастность к разбою 47-летнего соседа заявительницы. Ранее он уже был судим. Подозреваемого доставили в отдел, в ходе обыска у него дома были обнаружены нож и балаклава.

На период следствия мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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