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В Новороссийске местный житель в балаклаве с ножом ограбил соседку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-mestnyj-zhitel-v-balaklave-s-nozhom-ograbil-sosedku
В Новороссийске местный житель в балаклаве с ножом ограбил соседку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Новороссийска обратилась жительница хутора Горного. Она сообщила о том, что к ней в дом проник неизвестный и, применив насилие и угрожая ножом, забрал деньги и телефон.

Полицейские установили причастность к разбою 47-летнего соседа заявительницы. Ранее он уже был судим. Подозреваемого доставили в отдел, в ходе обыска у него дома были обнаружены нож и балаклава.

На период следствия мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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