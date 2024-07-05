В Тихорецке будут судить пенсионера, зарезавшего приятеля своей экс-сожительницы

Убийство произошло в ночь на 30 января в одном из домов на улице Фронтовой. В июле уголовное дело в отношении пенсионера, которого обвиняют в убийстве местного жителя, направили в суд.

По данным следствия, пенсионер пришел ночью в дом к своей бывшей сожительнице, чтобы забрать вещи, и застал в ее доме незнакомого молодого человека. Между двумя гостями начался конфликт на почве ревности к хозяйке дома. Во время ссоры пенсионер взял кухонный нож и один раз ударил соперника в грудь. Пострадавший выбежал на улицу и начал звать на помощь. Его крики услышали соседи и вызвали на место скорую помощь и полицию. Пострадавший погиб на месте до проезда медиков из-за колото-резанного ранения.

Возбудили уголовное дело об убийстве, обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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