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В Тихорецке будут судить 16-летнюю девочку, укравшую деньги у знакомого

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-budut-sudit-16-letnyuyu-devochku-ukravshuyu-dengi-u-znakomogo
В Тихорецке будут судить 16-летнюю девочку, укравшую деньги у знакомого
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В суд передали уголовное дело в отношении местной жительницы. Несовершеннолетнюю обвиняют в краже с банковского счета знакомого 129 тыс. рублей.

По данным следствия, в сентябре прошлого года девочка познакомилась в интернете с 24-летним жителем Тихорецка. О своем возрасте она ему не сообщила. Узнав, что на банковском счету нового знакомого имеется большая сумма денег, девочка решила его обокрасть.

В ходе встречи она под предлогом того, что ей должны перевести деньги, одолжила у молодого человека карту и узнала пин-код. В итоге злоумышленница похитила с карты 122 тыс. рублей. Также она украла у него смартфон и через мобильное приложение перевела более 7 тыс. рублей на счет своей матери. Родителям она сообщила, что деньги молодой человек дал ей добровольно.

В ходе следствия злоумышленница призналась в содеянном. Во время обыска следователи нашли у нее вещи, купленные на украденные деньги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка купила себе телефон, одежду, продукты и цветы для мамы.

 

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