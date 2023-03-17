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В Тихорецке 20 марта закроют движение через железнодорожный переезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-20-marta-zakroyut-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnyj-pereezd
В Тихорецке 20 марта закроют движение через железнодорожный переезд
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Движение через ж/д переезд, пересекающий улицы Энгельса и Профильную, будет закрыто 20 марта с 8:00 до 20:00.

В этот период на железной дороге будут проводить работы по укладке пути. Водителей просят планировать свои маршруты в объезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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