В Тихорецке 20 марта закроют движение через железнодорожный переезд

Движение через ж/д переезд, пересекающий улицы Энгельса и Профильную, будет закрыто 20 марта с 8:00 до 20:00.

В этот период на железной дороге будут проводить работы по укладке пути. Водителей просят планировать свои маршруты в объезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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