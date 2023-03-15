В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской
Общество
15.03.2023 13:37
Ограничения затронут участок улицы Зиповской между Московской и Байбакова. Там выполнят работы по переносу сети связи и ливневки.
В связи с этим с 6:00 18 марта до конца дня 19 марта на этом участке Зиповской полностью перекроют движение автомобилей. Жители близлежащих многоэтажек смогут проехать во дворы через подъездные пути.
Кроме того, 18 и 19 марта изменится маршрут движения автобуса № 20. Он будет объезжать закрытый участок Зиповской через улицу Карякина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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