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В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-dva-dnya-perekroyut-dvizhenie-na-ulitse-zipovskoj
В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения затронут участок улицы Зиповской между Московской и Байбакова. Там выполнят работы по переносу сети связи и ливневки.

В связи с этим с 6:00 18 марта до конца дня 19 марта на этом участке Зиповской полностью перекроют движение автомобилей. Жители близлежащих многоэтажек смогут проехать во дворы через подъездные пути.

Кроме того, 18 и 19 марта изменится маршрут движения автобуса № 20. Он будет объезжать закрытый участок Зиповской через улицу Карякина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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