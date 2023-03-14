В Краснодаре сократят проезжую часть на улице Красных Партизан
Это необходимо для строительства подземного перехода. Подготовительный этап уже завершили. Строители приступают к земляным работам.
В связи с этим с 15 марта на улице Красных Партизан возле Краевой клинической больницы № 2 число полос для движения транспорта сократят с трех до двух в обоих направлениях. Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и предложили прокладывать маршрут через улицы: им. Толбухина, Темрюкской и 2-я Линия.
Подземный переход на Красных Партизан протяженностью 35,7 м. оборудуют пандусами и лифтами. На месте его строительства уже расширили существующую проезжую часть, перенесли инженерные сети и установили временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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