В Краснодаре сократят проезжую часть на улице Красных Партизан

Это необходимо для строительства подземного перехода. Подготовительный этап уже завершили. Строители приступают к земляным работам.

В связи с этим с 15 марта на улице Красных Партизан возле Краевой клинической больницы № 2 число полос для движения транспорта сократят с трех до двух в обоих направлениях. Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и предложили прокладывать маршрут через улицы: им. Толбухина, Темрюкской и 2-я Линия.

Подземный переход на Красных Партизан протяженностью 35,7 м. оборудуют пандусами и лифтами. На месте его строительства уже расширили существующую проезжую часть, перенесли инженерные сети и установили временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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