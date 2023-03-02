Ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля
Движение по одной полосе на участке улицы Орджоникидзе от Кирова до Октябрьской закрыли из-за замены канализационного коллектора.
Работы продлятся до 2 апреля. Специалистам предстоит заменить 180 м участка коллектора диаметром 300 мм, который находится на глубине до 5 м.
«В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг на этот период будет установлена временная канализационно-насосная станция. С ее помощью стоки перенаправим по обводной линии. Изношенный участок сетей будет заменен на новый пластиковый трубопровод с высокими технологическими характеристиками. Специалисты также заменят семь канализационных колодцев», — сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.
Работы выполнят без масштабных земляных работ и разрушения асфальта на близлежащих улицах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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