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Ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranicheniya-dvizheniya-vveli-na-uchastke-ulitsy-ordzhonikidze-v-krasnodare-do-2-aprelya
Ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение по одной полосе на участке улицы Орджоникидзе от Кирова до Октябрьской закрыли из-за замены канализационного коллектора.

Работы продлятся до 2 апреля. Специалистам предстоит заменить 180 м участка коллектора диаметром 300 мм, который находится на глубине до 5 м.

«В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг на этот период будет установлена временная канализационно-насосная станция. С ее помощью стоки перенаправим по обводной линии. Изношенный участок сетей будет заменен на новый пластиковый трубопровод с высокими технологическими характеристиками. Специалисты также заменят семь канализационных колодцев», — сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Работы выполнят без масштабных земляных работ и разрушения асфальта на близлежащих улицах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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