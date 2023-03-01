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В Армавире на три дня закроют парковку перед вокзалом «Армавир-Ростовский»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-na-tri-dnya-zakroyut-parkovku-pered-vokzalom-armavir-rostovskij
В Армавире на три дня закроют парковку перед вокзалом «Армавир-Ростовский»
Фото t.me/armawir_adm

Движение автомобилей и стоянку запретят с 00:00 2 марта из-за прибытия в Армавир «Поезда Победы».

Сообщается, что стоянка на парковке перед ж/д вокзалом будет запрещена до окончания мероприятий. К прежнему режиму работы она вернется 4 марта с 18:30.

Выставку «Поезд Победы» жители и гости Армавира смогут посетить бесплатно. Необходима предварительная регистрация. Она открывается примерно за сутки до прибытия поезда, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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