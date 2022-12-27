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В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-20-chelovek-evakuirovali-pri-pozhare-v-rajone-dvortsa-kultury
Видео t.me/baraholka_tikhoretsk

Возгорание произошло вечером 27 декабря в здании Дворца Культуры на улице Меньшикова.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Тихорецкого ПСГ в 17:15. Спасатели прибыли на место через 6 минут и установили, что в подвале двухэтажного здания произошло возгорание площадью 10 кв. метров.

Из здания эвакуировали 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В 17:42 возгорание локализовали на площади 30 кв. метров. В 17:53 ликвидировали открытое горение. В 17:55 пожар полностью потушили.

На месте работали 45 спасателей и 12 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: при пожаре в дачном домике в Краснодаре погибла 62-летняя женщина. Возгорание произошло утром 27 декабря в одном из домов на улице Виноградной в СНТ «Весна» в хуторе Черников.

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