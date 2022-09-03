В Тихорецк прибудет ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца
Общество
03.09.2022 14:20
Впервые в Тихорецк доставят ковчег с частицей мощей Святого великомученика Георгия Победоносца. Встреча святыни запланирована 4 сентября на 16:00 в Свято-Успенском храме.
Все желающие смогут помолиться святому великомученику и приложиться к мощам. Святыня будет находиться в Свято-Успенском храме до конца дня 4 сентября, пишет газета «Тихорецкие вести».
Георгий Победоносец — великомученик каппадокийского греческого происхождения, один из наиболее известных святых в христианском мире, был ангелом и покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи.
По преданию, святой Георгий совершил множество подвигов, но самое известное сказание — «Чудо о змие». Пронзив змея, Георгий и стал называться Победоносцем.
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