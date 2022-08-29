В Кавказском районе в строящемся храме святого Николая Угодника появится колокольня

Видео канала «Кубань 24»

Храм в хуторе Привольном планируют открыть в 2023 году. Согласно первоначальному проекту колокольня не была предусмотрена, но в ходе строительства решили, что собор должен иметь собственный голос.

«На данном этапе мы полностью перекрыли купол, сейчас завершается строительство колокольни. В цеху уже делается еще один такой же купол. Он тоже будет освящен, все как положено», — сообщил прораб Сергей Неутолимов.

Сейчас строительство колокольни уже подходит к завершению. В Краснодаре изготавливается купол, а колокола в скором времени привезут из Воронежа.

Новый храм будет первым в хуторе Привольном. После его открытия местным жителям не придется ездить в соседние населенные пункты во время православных праздников.

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