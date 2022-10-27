В Темрюкском районе жителям Херсонской и Запорожской областей выдали 500 сим-карт

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сим-карты операторов связи МТС и Теле-2 бесплатно раздают волонтеры жителям новых регионов России при предоставлении ими паспорта.

В Темрюкском районе в пункте временного размещения находятся 579 человек, в том числе 123 ребенка. Специалисты администрации муниципалитета проводят выездные приемы, консультируют по вопросам оформления документов, получения выплат и банковских карт.

Тех, кто едет на Кубань на личных машинах, направляют через Крымский мост. Там развернули консультативный пост для помощи жителям новый регионов России. На консультативном посту круглосуточно дежурят специалисты. Приезжающих регистрируют и помогают найти места размещения.

В Анапе также принимают жителей новых регионов. Сейчас в Анапе уже разместились более 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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