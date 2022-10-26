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Устинов и Кондратьев в Анапе вручили жилищный сертификат семье из Херсонской области

Общество
26.10.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustinov-i-kondratev-v-anape-vruchili-zhilishhnyj-sertifikat-seme-iz-hersonskoj-oblasti
Устинов и Кондратьев в Анапе вручили жилищный сертификат семье из Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 октября посетили Анапу и пообщались с прибывшими на курорт жителями новых субъектов России.

Встречу провели в одном из пунктов временного размещения. Люди интересовались вопросом получения жилищных сертификатов, поиском работы, оформлением документов и устройством детей в школы и детские сады.

Владимир Устинов и поблагодарил властей Краснодарского края за организацию приема жителей Херсонской и Запорожской областей.

«Мы приехали, чтобы лично встретиться с вами, постараться ответить, зафиксировать и решить самые разнообразные вопросы для вашего комфортного пребывания здесь. Будем работать четко и однозначно», — подчеркнул полпред президента в ЮФО.

Вениамин Кондратьев отметил, что здравницы региона приняли около 8 тыс. человек. Если будет необходимо, Кубань примет и разместит еще людей. Губернатор подчеркнул, что для каждого человека, прибывшего с освобожденных территорий, на Кубани постарались создать достойные условия для жизни.

«Организовали Единый информационный центр. Там вы можете получить консультации, оформить необходимые документы и банковские карты, подать заявления на получение российского паспорта. Нам важно знать, какая еще помощь нужна и как можем вас поддержать», — добавил глава региона.

Во время общения Владимир Устинов и Вениамин Кондратьев вручили жилищный сертификат Анатолию Фляге из Херсонской области. Мужчина один воспитывает троих детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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