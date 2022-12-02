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В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 16 декабря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-prodlili-do-16-dekabrya
В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 16 декабря
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Меры безопасности усилили по решению Антитеррористической комиссии и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.

Спасательные и оперативные службы и медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилили патрули и досмотры машин. Также усилили контроль за миграционным потоком. В соцобъектах и объектах инфраструктуры продолжатся проверки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе 8 октября после теракта на Крымском мосту.

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