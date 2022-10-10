В Темрюкском районе захоронили останки 46 погибших в годы Великой Отечественной войны

Видео канала «Кубань 24»

Торжественное захоронение погибших солдат и мирных жителей провели на местном воинском кладбище.

Поисковые и эксгумационные работы проводили по федеральному проекту «Без срока давности» на месте массового захоронения между Ахтанизовским лиманом и дорогой на станицу Голубицкую. В результате обнаружили и извлекли останки 46 человек, из них 23 ребенка. Ни одного имени погибших установить не удалось. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили на митинге минутой молчания.

Читайте также: в Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны.