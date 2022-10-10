В Темрюкском районе захоронили останки 46 погибших в годы Великой Отечественной войны
Общество
10.10.2022 09:12
Торжественное захоронение погибших солдат и мирных жителей провели на местном воинском кладбище.
Поисковые и эксгумационные работы проводили по федеральному проекту «Без срока давности» на месте массового захоронения между Ахтанизовским лиманом и дорогой на станицу Голубицкую. В результате обнаружили и извлекли останки 46 человек, из них 23 ребенка. Ни одного имени погибших установить не удалось. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили на митинге минутой молчания.
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