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В Темрюкском районе захоронили останки 46 погибших в годы Великой Отечественной войны

Общество
10.10.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-zahoronili-ostanki-46-pogibshih-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
Видео канала «Кубань 24»

Торжественное захоронение погибших солдат и мирных жителей провели на местном воинском кладбище.

Поисковые и эксгумационные работы проводили по федеральному проекту «Без срока давности» на месте массового захоронения между Ахтанизовским лиманом и дорогой на станицу Голубицкую. В результате обнаружили и извлекли останки 46 человек, из них 23 ребенка. Ни одного имени погибших установить не удалось. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили на митинге минутой молчания.

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