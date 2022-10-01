В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
Происшествия
01.10.2022 11:00
Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в станице Курчанской во время земляных работ в поле. Рабочие сразу позвонили в правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии. Опасную находку обследовали и установили, что это немецкая противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. В народе ее чаще называют «мина-лягушка».
Взрывотехники уничтожили боеприпас с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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