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В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны

Происшествия
01.10.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-rabochie-v-pole-nashli-minu-lyagushku-vremen-vojny
В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в станице Курчанской во время земляных работ в поле. Рабочие сразу позвонили в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии. Опасную находку обследовали и установили, что это немецкая противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. В народе ее чаще называют «мина-лягушка».

Взрывотехники уничтожили боеприпас с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске уничтожили 120 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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