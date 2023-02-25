В Темрюкском районе загорелся лиман на площади 450 кв. метров
Происшествия
25.02.2023 15:57
Пожар в пригороде Темрюка произошел 25 февраля около 13:30.
Видео с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как поле заволокло густым дымом.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, горят плавни на площади 450 кв. м тремя очагами п 150 кв. м. Угрозы распространения огня нет, на месте работают подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.
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