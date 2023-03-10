В Темрюкском районе загорелся камыш на площади 150 кв. метров
Происшествия
10.03.2023 15:01
Сообщение о пожаре в плавнях со стороны поселка Южный склон поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 10 марта в 11:55.
На место выехали спасатели. Они прибыли на место и установили, что горит камыш на площади 150 кв. м в труднодоступной зоне.
На месте находятся 8 человек и2 единицы техники, они мониторят обстановку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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