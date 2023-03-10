В Сочи при пожаре в многоэтажке эвакуировали 25 человек

Пожар на улице Труда в Центральном районе Сочи начался 10 марта около 11:40. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они сообщили, что видно сильное задымление на верхнем этаже 12-этажного дома.

Пожарные прибыли на место в 11:50. Они выяснили, что возгорание произошло на 11 этаже на площади 2 кв. м. В 11:51 пожар локализовали, а в 11:53 полностью ликвидировали. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 25 человек.

В ликвидации возгорания от МЧС России привлекалось 19 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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