Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи при пожаре в многоэтажке эвакуировали 25 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-evakuirovali-25-chelovek
Видео t.me/sochitypical

Пожар на улице Труда в Центральном районе Сочи начался 10 марта около 11:40. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они сообщили, что видно сильное задымление на верхнем этаже 12-этажного дома.

Пожарные прибыли на место в 11:50. Они выяснили, что возгорание произошло на 11 этаже на площади 2 кв. м. В 11:51 пожар локализовали, а в 11:53 полностью ликвидировали. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 25 человек.

В ликвидации возгорания от МЧС России привлекалось 19 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: во время пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
  2. Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях