В Темрюкском районе за сутки выпало 5,5 см снега
Общество
13.01.2024 14:45
Снег прошел 12 января и в ночь на 13 января по всей территории Краснодарского края.
В Темрюкском районе за прошедшие сутки выпало 5,5 см снега.
«С раннего утра коммунальные службы района расчищают дороги и тротуары, ведущие к социально значимым объектам. В работах задействовано 20 единиц техники», — сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.
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