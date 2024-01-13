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В Темрюкском районе за сутки выпало 5,5 см снега

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-za-sutki-vypalo-5-5-sm-snega
В Темрюкском районе за сутки выпало 5,5 см снега
Фото t.me/FedorBabenkov

Снег прошел 12 января и в ночь на 13 января по всей территории Краснодарского края.

В Темрюкском районе за прошедшие сутки выпало 5,5 см снега.

«С раннего утра коммунальные службы района расчищают дороги и тротуары, ведущие к социально значимым объектам. В работах задействовано 20 единиц техники», — сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

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