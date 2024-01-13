В Сочи за сутки израсходовали 1,1 тыс. тонн противогололедной смеси

В ночь на 13 января в предгорных районах Сочи прошел слабый снег, в горах прошли снегопады.

Количество осадков достигало 10,8 мм. На высоких отметках местности минусовые температуры опускались до 5 градусов мороза.

В уборке снега участвовали 196 единиц спецтехники, в обработке дорог от гололеда и расчистке тротуаров — 284 человека. За сутки израсходовано более 1,1 тыс. т противогололедных материалов.

Утром 13 января на линии вышли более 800 автобусов. На нескольких маршрутах автобусы не ходят до конечных остановок.

Все службы курорта работают в режиме повышенной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица. В Краснодарском крае продолжают действовать сразу несколько штормовых преду преждений. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с.