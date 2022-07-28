В Темрюкском районе взяли под стражу водителя, насмерть сбившего подростка

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, произошло ночью 20 июля на улице Таманской в поселке Стрелка Темрюкского района.

По данным следствия, 37-летний житель Краснодара сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Вскоре 17-летнего пострадавшего обнаружил другой водитель, который вызвал скорую помощь. Парня госпитализировали, но тем же вечером он скончался от полученных травм.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП. В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ход и результаты расследования находятся на контроле главы СУ СК РФ по краю Андрея Маслова.