В Темрюкском районе взяли под стражу водителя, насмерть сбившего подростка
Происшествия
28.07.2022 12:26
ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, произошло ночью 20 июля на улице Таманской в поселке Стрелка Темрюкского района.
По данным следствия, 37-летний житель Краснодара сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Вскоре 17-летнего пострадавшего обнаружил другой водитель, который вызвал скорую помощь. Парня госпитализировали, но тем же вечером он скончался от полученных травм.
Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП. В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ход и результаты расследования находятся на контроле главы СУ СК РФ по краю Андрея Маслова.
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