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В Темрюкском районе взяли под стражу водителя, насмерть сбившего подростка

Происшествия
28.07.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-vzyali-pod-strazhu-voditelya-nasmert-sbivshego-podrostka
В Темрюкском районе взяли под стражу водителя, насмерть сбившего подростка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, произошло ночью 20 июля на улице Таманской в поселке Стрелка Темрюкского района.

По данным следствия, 37-летний житель Краснодара сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Вскоре 17-летнего пострадавшего обнаружил другой водитель, который вызвал скорую помощь. Парня госпитализировали, но тем же вечером он скончался от полученных травм.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП. В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ход и результаты расследования находятся на контроле главы СУ СК РФ по краю Андрея Маслова.

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