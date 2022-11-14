В Темрюкском районе выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура
Рыбу выпустили в акваторию Ахтанизовского лимана в рамках программы по восстановлению популяции.
Об этом 14 ноября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он рассказал, что в лиман выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура.
«Общее снижение запасов и масштабов естественного воспроизводства этих видов рыб вызвало необходимость проведения мероприятий по восстановлению популяции. Это первый выпуск молоди, весной специалисты проверят состояние рыбного поголовья и проведут более массовое зарыбление водоема», — написал Бабенков в Telegram.
Также глава района сообщил, что рыбоводством и деятельностью по биологической мелиорации Ахтанизовского лимана занимается ООО «СоюзСтройСервис». В декабре 2021 года компания заключила контракт с Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Планируется строительство рыбоводного хозяйства полного цикла производства с созданием новых рабочих мест.
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