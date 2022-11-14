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В Темрюкском районе выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура

Общество
14.11.2022 10:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-vypustili-62-5-tys-malkov-belogo-tolstolobika-i-belogo-amura
В Темрюкском районе выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура
Кадр из видео t.me/FedorBabenkov

Рыбу выпустили в акваторию Ахтанизовского лимана в рамках программы по восстановлению популяции.

Об этом 14 ноября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он рассказал, что в лиман выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура.

«Общее снижение запасов и масштабов естественного воспроизводства этих видов рыб вызвало необходимость проведения мероприятий по восстановлению популяции. Это первый выпуск молоди, весной специалисты проверят состояние рыбного поголовья и проведут более массовое зарыбление водоема», — написал Бабенков в Telegram.

Также глава района сообщил, что рыбоводством и деятельностью по биологической мелиорации Ахтанизовского лимана занимается ООО «СоюзСтройСервис». В декабре 2021 года компания заключила контракт с Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.  Планируется строительство рыбоводного хозяйства полного цикла производства с созданием новых рабочих мест.

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