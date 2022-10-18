В Сочи в реку выпустили еще 270 тыс. мальков черноморского лосося
Общество
18.10.2022 20:09
Второй за месяц выпуск мальков черноморского лосося прошел в реке Мзымте в Адлерском районе.
В естественную среду обитания выпустили более 270 тыс. мальков черноморского лосося. Эту работу провели сотрудники «Племенного форелеводческого завода «Адлер».
Черноморский лосось занесен в Красную книгу РФ. Его мальков выпускают в горные реки Черноморского бассейна для компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
В начале октября в Мзымту уже выпустили более 38 тыс. мальков черноморского лосося, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.
Читайте также: в октябре в Сочи выпустили 2 тыс. мальков черноморского лосося в реку Шахе.
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