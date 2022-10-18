В Сочи в реку выпустили еще 270 тыс. мальков черноморского лосося

Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора

Второй за месяц выпуск мальков черноморского лосося прошел в реке Мзымте в Адлерском районе.

В естественную среду обитания выпустили более 270 тыс. мальков черноморского лосося. Эту работу провели сотрудники «Племенного форелеводческого завода «Адлер».

Черноморский лосось занесен в Красную книгу РФ. Его мальков выпускают в горные реки Черноморского бассейна для компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

В начале октября в Мзымту уже выпустили более 38 тыс. мальков черноморского лосося, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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