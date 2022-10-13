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В горные реки Сочи выпустили еще 40,5 тыс. мальков черноморского лосося

Общество
13.10.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gornye-reki-sochi-vypustili-eshhe-40-5-tys-malkov-chernomorskogo-lososya
В горные реки Сочи выпустили еще 40,5 тыс. мальков черноморского лосося
Фото t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Выпуск молоди рыб на курорте прошел 11 октября в Адлерском и Лазаревском районах.

Так, в реку Мзымта выпустили 38 тыс. 673 мальков черноморского лосося. Такую работу проводят для искусственного воспроизводства биологических ресурсов для компенсации причиненного ранее ущерба.

Еще 2 тыс. 27 мальков черноморского лосося выпустили в реку Шахе. Всего в рамках выданного разрешения в горные реки выпустили 125 тыс. мальков черноморского лосося.

Этот вид рыб занесен в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения. Его естественная среда обитания — водоемы Азово-Черноморского бассейна, сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Читайте также: в водоемы Краснодарского края выпустили более 98 тыс. мальков стерляди.

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