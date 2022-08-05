В водоемы Краснодарского края выпустили более 98 тыс. мальков стерляди
Общество
05.08.2022 18:22
В бассейн Азовского моря и реки Кубань выпустили 98 тыс. 426 мальков стерляди. В момент выпуска вес каждой рыбы составлял не менее 2,5 г.
Рыбу вырастил Темрюкский осетровый рыбоводный завод в специальных прудах. Сообщается, что мальков содержали в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.
Стерлядь выпустили сотрудники АО «Черномортранснефть» под контролем комиссии Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Это корпоративная программа по восполнению водных биоресурсов. На ее организацию направили 2,5 млн рублей.
В ближайшее время в бассейн Черного моря и реку Мзымта планируют выпустить молодь черноморского лосося, сообщает пресс-служба АО «Черномортранснефть».
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