В Темрюкском районе вскоре введут в эксплуатацию новый офис врача общей практики

Жители станицы Ахтанизовской в 2021 году обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о доступном сельском медучреждении.

В ноябре здание площадью около 500 кв. м достроили. Там есть вестибюль, гардероб, зона ожидания, перевязочная, процедурная, гинекологическая смотровая, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения. Офис ВОП сможет принимать 30 человек в сутки.

Сейчас готовятся документы для ввода медучреждения в эксплуатацию, заканчивают расстановку оборудования и мебели.

Из районного бюджета также выделили 3,4 млн рублей для строительства подъездной дороги. На участке протяженностью 200 м уложили асфальт и построили тротуар возле офиса ВОП.

Всего на Кубани сейчас работает 675 фельдшерско-акушерских пунктов и 267 офисов врача общей практики, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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