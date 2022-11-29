В Темрюкском районе вскоре введут в эксплуатацию новый офис врача общей практики
Жители станицы Ахтанизовской в 2021 году обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о доступном сельском медучреждении.
В ноябре здание площадью около 500 кв. м достроили. Там есть вестибюль, гардероб, зона ожидания, перевязочная, процедурная, гинекологическая смотровая, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения. Офис ВОП сможет принимать 30 человек в сутки.
Сейчас готовятся документы для ввода медучреждения в эксплуатацию, заканчивают расстановку оборудования и мебели.
Из районного бюджета также выделили 3,4 млн рублей для строительства подъездной дороги. На участке протяженностью 200 м уложили асфальт и построили тротуар возле офиса ВОП.
Всего на Кубани сейчас работает 675 фельдшерско-акушерских пунктов и 267 офисов врача общей практики, пресс-служба администрации Краснодарского края.
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