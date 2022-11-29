Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Темрюкском районе вскоре введут в эксплуатацию новый офис врача общей практики

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-vskore-vvedut-v-ekspluatatsiyu-novyj-ofis-vracha-obshhej-praktiki
В Темрюкском районе вскоре введут в эксплуатацию новый офис врача общей практики
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители станицы Ахтанизовской в 2021 году обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о доступном сельском медучреждении. 

В ноябре здание площадью около 500 кв. м достроили. Там есть вестибюль, гардероб, зона ожидания, перевязочная, процедурная, гинекологическая смотровая, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения. Офис ВОП сможет принимать 30 человек в сутки.

Сейчас готовятся документы для ввода медучреждения в эксплуатацию, заканчивают расстановку оборудования и мебели.

Из районного бюджета также выделили 3,4 млн рублей для строительства подъездной дороги. На участке протяженностью 200 м уложили асфальт и построили тротуар возле офиса ВОП.

Всего на Кубани сейчас работает 675 фельдшерско-акушерских пунктов и 267 офисов врача общей практики, пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Гулькевичская ЦРБ получила по нацпроекту рентгенодиагностический комплекс.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
  4. Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях