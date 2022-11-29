Гулькевичская ЦРБ получила по нацпроекту рентгенодиагностический комплекс

Цифровой рентгенодиагностический комплекс приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Новый комплекс безопасен, обладает низкой лучевой нагрузкой и работает на современном ПО. Он позволит специалистам быстро получать диагностические изображения высокого качества. Снимки можно увеличивать, что упрощает выявление патологий. После сканирования снимки отображают на мониторе.

Сейчас в Гулькевичской районной больнице ремонтируют помещения под новый компьютерный томограф. По программе модернизации новые компьютерные томографы получат 12 районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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